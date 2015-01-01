Чехія передала Україні списане зимове обмундирування

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сайт чеського військового відомства.

«Матеріальна допомога включає у себе близько двох тисяч утеплених пальт, зразка 97-го року, 800 ботів моделі 95-го року чи 3 тисячі плюшевих шапок-вушанок. Враховуючи сезон у списку домінує зимове спорядження. Це військове обмундирування було оголошене надлишковим майном і готовим до передачі Міністерству оборони України», – зазначив директор з оборонної політики і стратегії Ян Жирес, який у вівторка, 30 грудня, підписаний договір про дарування.

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США вирішили надати Україні 33 мільйони доларів нелетальної військової допомоги.