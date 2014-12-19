Обама повідомив, що підписав "Акт на підтримку свободи в Україні"

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

"Сьогодні я підписав H.R. 5859, закон "Акт на підтримку свободи в Україні-2014", як закон", - зазначив Обама.

Однак, за словами американського президента, підписання закону не сигналізує про зміни у політиці адміністрації США щодо санкційної політики щодо Росії.

"Наразі, адміністрація США не планує запроваджувати санкції відповідно до цього закону, але документ дає адміністрації США додаткові повноваження, які можуть бути використані, коли цього вимагатимуть обставини", - зазначив він.

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"Моя Адміністрація і надалі тісно працюватиме з союзниками та партнерами у Європі та світі, щоб реагувати на ситуацію в Україні і продовжуватиме розглядати і вивіряти наші санкції у відповідь на дії Росії", - наголосив Обама.

Президент США знову закликав Росію "закінчити окупацію та спробу анексії Криму, припинити підтримувати сепаратистів на сході України та виконати забов'язання відповідно до Мінських угод".

"Ми готові скасувати санкції, якщо Росія піде на необхідні кроки", - заявив Обама.