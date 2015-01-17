На реабілітацію до Польщі відправлять 40 поранених українських військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної ради, зараз комісія з питань консультування поранених учасників АТО займається підготовкою списків поранених.

Читайте такожНа оздоровлення до Польщі відбули 45 поранених бійців АТОДо складу комісії входять представники обласної лікарні ім. Мечникова, об'єднання швидкої медичної допомоги, а також медичної академії МОЗ. Для ефективності курсу реабілітації медики уточнюють діагнози, оцінюють стан і можливість хлопців перенести тривалу поїздку в польські здравниці.

«Найголовніше для нас, щоб з Польщі хлопці повернулися здоровими. Польські колеги очікують не просто курортників, а поранених військових. Щоб їх швидко поставити на ноги, потрібно встановити правильні діагнози і розробити план реабілітації. Саме цим зараз і займаються дніпропетровські медики», - цитує прес-служба голови облради Євгена Удода.

Поранених українських військових чекає реабілітація в Польщі протягом місяця. Лікування буде проходити за рахунок приймаючої сторони.