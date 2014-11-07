8 бійців Нацгвардії вирушили на лікування та реабілітацію до Хорватії

Хорватія приймає на лікування поранених в зоні проведення антитерористичної операції бійців Національної гвардії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні зранку 8 військовослужбовців Національної гвардії України, яких було поранено під час виконання АТО, відправилися на лікування та реабілітацію до Хорватії. Лікування здійснює Хорватія за власний рахунок», - зазначив він.

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«Військовослужбовці пройдуть повне діагностування та обстеження, можливість повторного оперування, у тому числі пластичну хірургію, а також повний курс терапії та психічної і фізичної реабілітації. Курс лікування триватиме від 30 до 45 діб», - додав Лисенко.