Українська армія взяла на озброєння військово-транспортний літак Ан-70

Про це повідомляє ZN.UA.

"На озброєння Збройних сил України прийнято військово-транспортний літак короткого зльоту і посадки Ан-70. Відповідний наказ підписав міністр оборони Степан Полторак", - заявив в. о. спікера Генштабу Владислав Селезньов.

За словами Селезньова, літак призначений для висадки десантів, перевезення військ і матеріальних засобів, забезпечення маневру і бойових дій військ.

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За своїми характеристиками Ан-70 перевершує існуючі на сьогодні моделі подібного роду, включаючи французький Airbus А400М, в порівнянні з яким у нього удвічі нижча вартість покупки і експлуатації.

Крім того, Ан-70 може злітати з необладнаних злітно-посадкових смуг: для розгону йому потрібно 607 м по ґрунтовій смузі і 310 м - по обладнаної. Цю характеристику вважають важливою всі світові розробники, і тому С-17, А-400М і Y-20 мають здатність злітати з 900-метрових смуг, у тому числі грунтових. А ось для російського транспортника Іл-476 необхідна довжина смуги становить 2100 м.