Саакашвілі повідомив про загибель в зоні АТО добровольця з Грузії

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі.

"Ще один грузин - 24-річний Гіоргі Барателі склав голову за Україну. Він був добровольцем 93-ї бригади, родом із Сухумі", - сказав Саакашвілі.

Поки невідомо, де саме загинув доброволець.

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"Говорив з його комбатом Ярославом. Він розповів, що Гіоргі завжди повторював, що він пішов воювати, щоб ним гордився його батько і вся Грузія. Я впевнений, що Грузія буде пишатися ним, а також усіма, хто бореться у нашій спільній війні", - додав губернатор.

Ще одне молоде життя обірвалося. Ще один грузин, 24х-річний Гіоргі Барателі, склав голову за Україну. Він був добровольц... Posted by Mikheil Saakashvili on 10 серпня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, сьогодні вночі терористичні угруповання чисельністю до батальйонної тактичної групи за підтримки 10 танків, 10 БМП та іншої техніки здійснили наступ на опорний пункт 72-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Старогнатівка.

Після цього командування ЗСУ було прийнято рішення вивести українську артилерію на визначені рубежі, і противника було зупинено і відкинуто на 2-3 кілометри.

В ході бою 7 українських військовослужбовців отримали поранення.

Міністерство закордонних справ за дорученням президента невідкладно інформує діючого голову ОБСЄ, держави-учасники «нормандського формату», ЄС та НАТО про загострення ситуації на Донбасі і загрозу зриву плану мирного врегулювання.