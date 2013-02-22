До Дня захисника Вітчизни у Парку Слави відбулася церемонія покладання квітів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, у Києві в Парку Слави до Дня захисника Вітчизни відбувся Ритуал Пам’яті з покладанням вінків та квітів до могили Невідомого солдатата і до пам’ятника українському льотчику, тричі Герою Радянського Союзу Івану Кожедубу. У заході взяв участь Прем’єр-міністр України Микола Азаров.

Очільника уряду супроводжували голова Верховної Ради України Володимир Рибак, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов, т.в.о. Міністра оборони України Олександр Олійник, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ветеранських та громадських організацій.

Від вітчизняного оборонного відомства участь у церемонії також взяли заступник Міністра оборони України Артур Бабенко, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Володимир Замана, члени колегії Міністерства оборони України, голова Громадської ради при Міністерстві оборони України генерал-майор у відставці Юрій Михайленко.