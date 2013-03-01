Ієромонах Кукша взяв участь у конференції військових капеланів КФОР

У Косово, на території військової бази КФОР “Film City” (штаб багатонаціональних миротворчих сил) у місті Приштіна відбулася конференція військових капеланів КФОР.

Участь у заході взяли військовослужбовці дев’яти країн, які займаються душпастирською опікою миротворців. Щодо українського контингенту, то його представляли офіцер з питань релігії майор Михайло Антонюк (православний ієромонах Кукша) та заступник командира національного контингенту з виховної роботи майор Олександр Жолудь.

Зустріч, яку організували та провели німецькі капелани, була присвячена поглибленню співпраці і охоплювала широкий спектр важливих питань, пов’язаних з сучасним станом та перспективами вдосконалення душпастирської опіки військовослужбовців КФОР.

Заступник командира національного контингенту з виховної роботи майор Збройних Сил України Олександр Жолудь під час зустрічі розповів про атмосферу взаємопідтримки, яка панує між військовослужбовцями нашого контингенту.

Програма заходу була досить насиченою. Адже, крім обміну досвідом, учасники зустрічі мали змогу відвідати новозбудований католицький собор та стародавні православні церкві у міста Пришвіна, а також побувати у православному монастирі XIV століття, що знаходиться у муніципалітеті Грачаниця неподалік Приштіни.