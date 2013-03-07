Військові інженери з Косово вийшли на скайп-зв’язок

Як повідомили УНІАН в Міноборони, капітан Андрій Братащук доповів командирові корпусу обстановку в Косово та завдання, які сьогодні виконують українські інженери.

Зокрема, про добру оцінку при складанні оперативних можливостей і про готовність інженерної роти, за висновками інструкторів, діяти відповідно до стандартних оперативних процедур штабу KFOR.

Мова йшла і про успішну участь український військових інженерів у багатьох спільних навчаннях з підрозділами багатонаціональних бойових груп “East” та “West”. У ході навчань українці діяли в загоні забезпечення руху військ КФОР і презентували можливості групи розмінування, посиленої малогабаритним передавачем перешкод (МПП-1). Також практично застосовували інженерну машину розгородження ІМР-2М й шляхопрокладач БАТ-2.

На базі “CABRA” військовослужбовці інженерної роти продовжують виконувати роботи із залученням спеціальної техніки згідно з планом об’єднаної групи логістичної підтримки штабу КФОР. А група розмінування займається перевіркою зруйнованої будівлі, що на базі Прізрен, на наявність саморобних вибухових пристроїв.

Допомагає їм у цьому мінно-пошукова собака Ларс.

Крім того, генерал-лейтенант Петро Литвин цікавився станом озброєння та військової техніки, а також дисциплінованістю військовослужбовців і морально-психологічним кліматом в колективі.

Капітан Андрій Братащук запевнив командира 8-го армійського корпусу, що на сьогоднішній час проблемних питань, які б перешкоджали виконанню завдань підрозділу за призначенням, немає.