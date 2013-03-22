На Полтавщині відбулося спільне заняття пожежних підрозділів

Темою тренувань була визначена організація ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт на території військового об’єкту. А мета заходу передбачала перевірку дієвості планів пожежної безпеки військової частини, розрахунку сил і засобів, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відпрацювання дій чергових сил та пожежних підрозділів при виникненні пожежі та проведенні евакуаційних заходів. Особливий акцент при цьому був зроблений на організацію взаємодії між пожежними оборонного відомства та Управління ДСНС України.

Особливістю показових навчань було те, що у визначеному форматі у Полтавському гарнізоні вони пройшли вперше, і за їх перебігом спостерігали близько трьохсот спеціалістів служби цивільного захисту та військовослужбовців. До їх підготовки було залучено 11 одиниць спеціальної техніки та 45 фахівців пожежно-рятувальних підрозділів.

Тренування пройшло у кілька етапів, упродовж яких свою вправність послідовно демонстрували черговий та обслуговуючий персонал військового закладу, потім – його позаштатний пожежний підрозділ, і на третьому, основному етапі, відбулось тренування чергових сил обласного гарнізону цивільного захисту.

Присутнім продемонстрували особливості та порядок ліквідації пожеж внаслідок короткого замкнення електропроводки у казарменому приміщенні, здійснення евакуації постраждалих з висотних будівель за допомогою спеціальної техніки і надання першої медичної допомоги.

На підбитті підсумків спільних тренувань заступник голови обласної державної адміністрації Борис Галушко відзначив високий рівень професійної підготовки фахівців пожежних підрозділів та служб усіх структур.