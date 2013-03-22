Під Новобогданівкою знищено 3195 вибухонебезпечних предметів

Протягом тижня особовим складом зведеного загону вже очищено 25,8 гектарів території колишньої артилерійської бази, де знайдено 3195 вибухонебезпечних предметів.

Як зазначив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко, всі знайдені вибухонебезпечні предмети були знищені методом підриву у спеціально обладнаних місцях.

– Для мешканців села Новобогданівка та сусідніх населених пунктів, а також для їхнього майна немає жодної загрози. Розліт уламків неможливий, адже механізм знищення відпрацьований за відповідною технологією. Перед підривом вибухонебезпечні предмети заглиблюються у землю на глибину понад 2,5 метра, і за допомогою накладних зарядів підриваються з мінімальним шумовим ефектом, – наголосив підполковник Іван Тіщенко.