Українські миротворці в Конго забезпечують зв’язок військової та цивільної авіації

Особливістю виконання завдань Місії ООН для українських вертолітників у цій країні є те, що військовослужбовці розділені на три групи. Окрім забезпечення авіаційного супроводу та авіаційної підтримки сил, патрулювання кордонів Демократичної Республіки Конго та ведення повітряної розвідки місцевості українські миротворці забезпечують зв’язок військової та цивільної авіації Місії ООН на аеродромі міста Бунія.

Начальник вузла зв’язку та радіотехнічного забезпечення капітан Сергій Гудзь та його підлеглі на штатних радіостанціях ПАР-9 і СКП-11 щодня забезпечують зв’язок між керівництвом бригади Ітурі з бангладешськими екіпажами вертольотів Мі-17 та російськими екіпажами Мі-8, які виконують польотні завдання в провінції Орієнталь Демократичної Республіки Конго.

Для якісного виконання завдань управління різного рівня українські миротворці також використовують внутрішній – дротовий зв’язок та транкінговий зв’язок, який включає базову радіостанцію та радіостанції середнього радіусу дії. Для обміну інформацією між Місією ООН та українським контингентом, а також для контакту з Україною, як у службових так і в особистих цілях особовий склад використовує всесвітню мережу Інтернет.

Як зауважив капітан Сергій Гудзь, зв’язок завжди був основою управління військами.

– Сьогодні управління підлеглими вже неможливо уявити без різного роду засобів зв’язку, які впроваджені та постійно використовуються Місією ООН для організації повсякденної життєдіяльності миротворчих контингентів, – зазначив капітан Сергій Гудзь.