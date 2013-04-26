В Одесі завершено планування навчання «Сі бриз-2013»

Навчання триватиме два тижні під керівництвом заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальника управління бойової підготовки контр-адмірала Дениса Березовського та представника ВМС США капітана 1-го рангу Джеймса Ейкна. Планується, що у морських маневрах візьмуть участь близько 15 військових кораблів та суден, серед яких – три фрегати, великий десантний корабель та швидкохідний патрульний катер. Також у навчаннях буде задіяна військова авіація України, Сполучених Штатів Америки та Німеччини, а також близько двадцяти одиниць броньованої техніки, спеціалізовані машини Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Під час навчань учасники відпрацюють забезпечення безпеки морського судноплавства з проведенням гуманітарної операції щодо евакуації некомбатантів та ведення стабілізаційних дій на суші. Організатори «Сі бриз-2013» планують вперше внести у хід маневрів елемент несподіванки, застосувавши раптові ввідні у розвиток ситуації, що дозволить всебічно оцінити рішення командирів та дії підрозділів, які залучаються до маневрів. Також представники командувань Військово-морських сил ЗС України та ВМФ США домовились провести в рамках навчань акцію з надання соціальної допомоги кільком одеським навчальним закладам.

Розпочнеться спільне українсько-американське навчання «Сі бриз-2013» 8 липня в Одесі.