Нова відправка призовників Луганщини поповнить ЗСУ військовослужбовцями строкової служби

78 майбутніх захисників Вітчизни проходитимуть службу по всій території України у частинах Збройних Сил та інших військових формувань України.

– Усі кандидати на службу проходять ретельний медичний та психологічний огляд. Не зважаючи на те, що з кожним роком до Збройних Сил призивається все менше громадян, вибрати є з кого, – розповів старший лікар обласної призивної комісії Луганського обласного військкомату Олександр Корякін.

Однак, за словами медиків, стан здоров’я підростаючого покоління викликає тривогу. У переважній більшості – це захворювання хребта, зору, рухового апарату, навіть ожиріння.

Планується, що цієї весни з Луганської області до військових формувань України буде призвано 700 юнаків, що на 100 осіб менше, ніж минулого призову.

Начальник відділу комплектування та призиву – заступник Луганського військового комісара підполковник Олексій Сіроштанов повідомив, що з початку року на контрактну службу з області вже призвано більше 70 громадян від запланованих 148.