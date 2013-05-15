Нова відправка призовників Луганщини поповнить ЗСУ військовослужбовцями строкової служби
На Луганському обласному збірному пункті територіального центру комплектування обласного військкомату пройшла чергова відправка команди юнаків на строкову військову службу до ЗС України та інших військових формувань.
78 майбутніх захисників Вітчизни проходитимуть службу по всій території України у частинах Збройних Сил та інших військових формувань України.
– Усі кандидати на службу проходять ретельний медичний та психологічний огляд. Не зважаючи на те, що з кожним роком до Збройних Сил призивається все менше громадян, вибрати є з кого, – розповів старший лікар обласної призивної комісії Луганського обласного військкомату Олександр Корякін.
Однак, за словами медиків, стан здоров’я підростаючого покоління викликає тривогу. У переважній більшості – це захворювання хребта, зору, рухового апарату, навіть ожиріння.
Планується, що цієї весни з Луганської області до військових формувань України буде призвано 700 юнаків, що на 100 осіб менше, ніж минулого призову.
Начальник відділу комплектування та призиву – заступник Луганського військового комісара підполковник Олексій Сіроштанов повідомив, що з початку року на контрактну службу з області вже призвано більше 70 громадян від запланованих 148.