На території бази українських ВМС пройшли навчання з ліквідації пожежі

Навчання проходили під керівництвом командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Юрія Іл’їна. До участі у навчаннях залучалися техніка та особовий склад частин гарнізону та відділення пожежно-рятувальною служби Євпаторійського міського управління ГУ ДСНС України.

Одразу після виникнення умовної надзвичайної події було організоване оповіщення особового складу. Фахівці групи розмінування провели розвідку місцевості на території технічного майданчика на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та речовин. Далі на об’єкт оперативно прибули пожежні машини та військовослужбовці пожежного підрозділу військової частини, які приступили до локалізації місця виникнення пожежі. Для того, щоб вогонь не перекинувся на інші споруди, землю по периметру навколо складу зорали за допомогою трактора. Для посилення охорони технічної території на місце надзвичайної події прибув особовий склад взводу охорони ПВМБ під командуванням мічмана Олександра Рябченка. Одночасно було проведено евакуацію особового складу і вцілілого майна. Військовослужбовцям, які «постраждали» під час пожежі, була надана перша медична допомога, після чого вони були евакуйовані.

За словами командира ПВМБ капітана 1 рангу Володимира Догонова, питання пожежної безпеки є надзвичайно актуальним в умовах кримської спеки.

– У ході тренування рятувальники та особовий склад Південної військово-морської бази ВМС ЗС України підтвердили свою спроможність до виконання завдань по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Особлива увага при цьому приділялася тренуванню особового складу та організації спільних дій служби пожежної безпеки військової частини та пожежно-рятувальних підрозділів Євпаторійського міського управління ГУ ДСНС України, – зазначив капітан 1 рангу Володимир Догонов.