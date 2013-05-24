Екіпажі українських Мі-24 чергують у режимі постійної готовності в Конго

Миротворці окремого вертолітного загону Місії ООН у Демократичній Республіці Конго стежать за безпековою ситуацією на сході країни. На аеродромі міста Гома два екіпажі ударних вертольотів Мі-24 постійно чергують у режимі постійній готовності до вильоту. Сорокап’ятихвилинну готовність бойових вертольотів до виконання завдань Місії ООН забезпечують спеціалісти інженерно-авіаційної служби українського миротворчого контингенту. Саме вони прокидаються затемна, щоб привести бойові машини в готовність “номер один”.

Як зазначив начальник групи інженерно-авіаційної служби капітан Андрій Ананко, підготовка вертольотів до виконання польотних завдань – справа нелегка, тут немає дрібниць:

– Робота включає щоденну перевірку всіх систем і приладів авіаційної техніки, оцінку її технічного стану та заправку вертольотів відповідно до тривалості запланованого польоту, – повідомив офіцер.

Протягом шести місяців перебування українських миротворців у центральноафриканській країні вертольоти залучалися до завдань з ведення повітряної розвідки, патрулювання територій, обльоту нових майданчиків, супроводу вертольотів авіації Місії ООН та підтримки дій наземних військ з залученням передових авіанавідників. Варто зазначити, що при цьому вітчизняні Мі-24 жодного разу не застосовували зброю.

Протягом виконання завдань окремим вертолітним загоном Місії ООН у ДР Конго екіпажі другої ротації здійснили близько двох сотень польотів та провели в африканському небі більше чотирьох сотень годин.