Заступник Міністра оборони зустрівся з командуванням Львівського гарнізону та керівниками держпідприємств ОПК

12:15, 01 червня 2013
Військо
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В Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася робоча нарада, під час якої заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський заслухав доповіді командирів військових частин Львівського гарнізону та керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу.

У ході зустрічі було обговорено ряд важливих питань, які стосуються реорганізації, покращення діяльності у зв’язку з подальшим реформуванням Збройних Сил України.

За словами Володимира Можаровського, Міністерство оборони України закріплено за Львівською областю з метою соціально-економічного розвитку регіону, в другому півріччі поточного року відбудеться планове спільне засідання представників оборонного відомства та Львівської обласної державної адміністрації.

–  Регіон  Львівщини є дуже цікавим, багатим на традиції. Тут переплітається історія різних країн і часів, –  підкреслив заступник Міністра оборони. – На мою думку, на нас чекає серйозна і копітка робота.  Днями схвалено державну комплексну програму реформування та розвитку Збройних Сил України, і ми, безумовно, будемо робити усе для її успішного виконання.

Наприкінці зустрічі начальник Львівського гарнізону – очільник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував  заступнику Міністра оборони України – керівнику апарату Володимиру Можаровському за вирішення проблемних питань Львівського гарнізону та Львівщини.

Також під час робочої поїздки на Львівщину, заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський разом із генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком та керівництвом області та міста взяв участь у проведенні Днів Європи.

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