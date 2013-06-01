Заступник Міністра оборони зустрівся з командуванням Львівського гарнізону та керівниками держпідприємств ОПК

У ході зустрічі було обговорено ряд важливих питань, які стосуються реорганізації, покращення діяльності у зв’язку з подальшим реформуванням Збройних Сил України.

За словами Володимира Можаровського, Міністерство оборони України закріплено за Львівською областю з метою соціально-економічного розвитку регіону, в другому півріччі поточного року відбудеться планове спільне засідання представників оборонного відомства та Львівської обласної державної адміністрації.

– Регіон Львівщини є дуже цікавим, багатим на традиції. Тут переплітається історія різних країн і часів, – підкреслив заступник Міністра оборони. – На мою думку, на нас чекає серйозна і копітка робота. Днями схвалено державну комплексну програму реформування та розвитку Збройних Сил України, і ми, безумовно, будемо робити усе для її успішного виконання.

Наприкінці зустрічі начальник Львівського гарнізону – очільник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував заступнику Міністра оборони України – керівнику апарату Володимиру Можаровському за вирішення проблемних питань Львівського гарнізону та Львівщини.

Також під час робочої поїздки на Львівщину, заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський разом із генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком та керівництвом області та міста взяв участь у проведенні Днів Європи.