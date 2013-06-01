У Житомирі завершилися військово-спортивні змагання “Журналісти захищають Вітчизну”

У заході взяли участь більше 50 представників засобів масової інформації. Після прибуття на полігон вони були розподілені на 4 команди. Після обрання капітанів до кожної з команд прикріпили двох інструкторів з числа військовослужбовців.

Перед початком ведення “бою” з використанням комплексної лазерної системи імітації бою MILES проти охоронців умовних об’єктів (роль охоронців виконували військовослужбовці), на вправність були перевірені капітани команд, яким довелося подолати водну перешкоду за допомогою альпіністського спорядження. У запеклій боротьбі до фіналу вийшло дві команди. Двобій між ними показав, що “телевізійники” були вправнішими, і у підсумку вони зайняли перше місце.

За словами керівництва 95-ї окремої аеромобільної бригади, такі змагання вже стали традиційними. Виїзди представників ЗМІ напередодні свого професійного свята на Житомирський полігон проводяться щорічно, і в польових умовах представники масс-медіа не на словах, а на собі можуть відчути особливості військової служби.

– У Центрі підготовки завжди раді журналістам. Командування частини робить усе можливе, аби цей день у війську медійники провели із задоволенням та зрозуміли, яка ж вона, військова служба, насправді, – зазначив заступник командира 95-ї окремої аеромобільної бригади з виховної роботи підполковник Олександр Іщенко. – Вражень журналістам додає комплексна лазерна система імітації бою MILES. Вона дозволяє визначити, хто з учасників двобою залишився живим, а хто був умовно вражений. Так ми наближаємо екскурсію до війська до бойових умов, – підкреслив підполковник Олександр Іщенко.