Українські вертолітники провели уже понад 50 тисяч годин в ліберійському небі

Особовий склад 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України Місії ООН у Ліберії, де командир військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс, продовжує успішно виконувати покладені на нього завдання. Щодня українські екіпажі піднімають в небо гвинтокрили Мі-8 та Мі-24, виконуючи поставлені керівництвом Організації завдання по десятках маршрутів за сотні кілометрів від базового аеродрому.

Під час проведення чергових передпольотних вказівок полковник Петро Пліс привітав особовий склад загону із загальним нальотом українського контингенту, який склав 50005 годин. За понад вісім з половиною років перебування в Ліберії українські миротворці перевезли близько 198600 цивільного населення, миротворців, хворих, 6053107 кг вантажів, здійснили 48300 польотів. Не можна не згадати й про проведення відмінно організованих 17 пошуково-рятувальних операцій.

Умови, в яких доводиться виконувати завдання українським миротворцям, нелегкі: клімат жаркий і задушливий, температура повітря сягає 40 градусів при вологості 90-98%. Період тропічних дощів триває півроку, коли випадає більше 5000 мм опадів. Ліберія – це чисельні річки, пагорби та вкрита рослинністю, немов суцільним зеленим килимом, територія.

– Протягом цих років на теренах Ліберії підготовлено сотні військових пілотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, які професійно виконують завдання в складних умовах, військових фахівців інженерно-авіаційної служби, аеродромно-технічного забезпечення. 50 тисяч годин нальоту – це імідж України у світі, відміна оцінка підготовленості наших військовослужбовців керівництвом ООН. Та найголовніше – це вдячність сотні тисяч громадян Ліберії, які завдячують українським миротворцям за мир на їхній землі, – наголосив полковник Петро Пліс.