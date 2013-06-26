Армійські спортсмени завоювали шість медалей на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

А інша працівник Збройних Сил України легкоатлетка Марія Ремень виборола золото на дистанції 200 метрів.

Старший солдат Ганна Ярощук дистанцію 400 метрів з бар’єрами здолала за 55,27 секунд та здобула срібло.

У командній першості (естафета 4 по 100 метрів) кращий результат сезону в Європі показала четвірка, до якої входить Олеся Повх та Марія Ремень. Відповідно, у них золото.

Добіг кінця чемпіонат Європи зі стрибків у воду, де армійські спортсмени також вибороли чимало нагород.

Солдати строкової служби Дмитро Меженський та Олександр Горшковозов здобули бронзу у синхроні (10 метрів).

Солдат строкової служби Олександр Бондар здобув золото на стрибках з десятиметрової вишки. Армієць Олександр Горшковозов виборов бронзу у синхроні (3 метри).

Голова Центрального спортивного клубу Збройних Сил України Вадим Височин особисто привітав спортсменів-легкоатлетів та тренерів команди, високо відзначив результати роботи, та побажав успішного виступу у майбутніх змаганнях.