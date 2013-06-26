Міноборони відмовилося від розробки ракетного комплексу Сапсан

– Ми відмовилися від програми розробки ракетного комплексу “Сапсан” через те, що за декілька років підприємство, яке вело цю роботу, витратило понад 200 мільйонів гривень і не видало не те, що дослідного зразка, навіть конструкторської документації, – зазначив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

За його словами, за цей час інші підприємства оборонно-промислового комплексу України розробили альтернативні ракети, за деякими показниками кращі, ніж “Сапсан”.

– Одне з підприємств в цьому чи наступному році може виготовити дослідний зразок ракети. Що стосується “Сапсану”, ця програма закрита через неефективність використання бюджетних коштів, а правову оцінку їй нехай дадуть правоохоронці, – зазначив Павло Лебедєв.