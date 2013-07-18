Реанімаційним літаком здійснено евакуацію хворого військовослужбовця

Екіпаж літака Ан-26 «Vita» та бригада військових медиків Військово-медичного клінічного Центру центрального регіону знаходяться в чотиригодинній готовності. Та, завдяки підготовленості льотно-технічного особового складу та чергового медичного підрозділу, вже за 2 години 20 хвилин літак здійнявся у повітря з аеродрому Гавришівка, поблизу Вінниці, та здійснив посадку на аеродромі Бельбек (АР Крим) о 1:47 17 липня.

Польотне завдання щодо аеромедичної евакуації тяжко хворого виконував командир бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Олег Нечипорук.

Як повідомив старший медичної бригади полковник медичної служби Іван Шевага, пацієнт із хворобою серця, яка була спричинена ускладненням вторинної інфекції, політ переніс нормально.

– Через неможливість надати необхідну медичну допомогу у Військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону та транспортування хворого наземними засобами, керівництвом Збройних Сил України було прийнято рішення щодо проведення аеромедичної евакуації, – зазначив полковник медичної служби Іван Шевага.

Під час польоту військові медики здійснювали комплекс медичних заходів, які дозволили безпечно транспортувати хворого.

Ан-26 «Vita» успішно здійснив посадку на військовому майданчику аеропорту «Бориспіль» і вже о п’ятій годині ранку реанімаційним автомобілем для подальшого лікування хворого доправили до Головного військово-медичного клінічного центру Міністерства оборони України.

Довідка. Реанімаційно-операційний літак Ан-26 «Vita» одночасно може транспортувати чотирьох «лежачих» хворих або 12 поранених у положенні «сидячі».

На літаку є можливість виконувати реанімаційні заходи, інтенсивне лікування та хірургічне втручання. Операційна літака оснащена спеціальним операційним столом, апаратом для штучної вентиляції легенів «Роза-5», кардіомонітором та кардіостимулятором, іншими приладами.

У палаті інтенсивної терапії розміщено 4 ліжка для хворих чи поранених, дефібрилятор, портативний апарат для ультразвукових досліджень, шафи для збереження медикаментів, стерильного матеріалу для перев’язок, кожне місце оснащене кисневою маскою, кнопкою виклику медперсоналу та додатковим освітленням.

В операційній та палаті інтенсивної терапії вмонтовані бактерицидні випромінювачі та кондиціонер-обігрівач. З метою автоматичної роботи літака встановлено допоміжну електростанцію, яка забезпечує енергоживлення медичної апаратури.