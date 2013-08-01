У Криму пройшли заняття з бойового злагодження берегової оборони

Протягом доби молодші командири разом зі своїми підлеглими демонстрували навички, набуті під час попередніх занять. Маскуючись, вони пересувалися по полю бою, виконували нормативи з тактичної підготовки та захисту від зброї масового ураження, вели бойові дії з умовним противником, вміло використовуючи вогневі можливості бойової техніки та стрілецького озброєння.

Та найцікавішим для них виявився іспит з розміщення особового складу у польових умовах.

– Сучасна молодь, яка приходить до війська, за невеличким виключенням абсолютно не придатна до життя у польових умовах. Необхідно навчати всьому, починаючи від розведення багаття й закінчуючи обладнанням місця для ночівлі. Сьогодні хлопці вже знають кілька видів вогнища, можуть зробити собі укриття з підручних матеріалів та чітко усвідомлюють, що й джерельну воду треба кип’ятити перед вживанням, – розповів заступник командира механізованого батальйону з тилу майор Ігор Остапчук.

На загальному тактичному фоні, разом із піхотинцями, відпрацьовувала питання виконання вогневих завдань в обороні без використання боєприпасів й мінометна батарея батальйону. Головною метою їхнього заняття була практична організація взаємодії між командирами артилерійських та механізованих підрозділів.

– Сьогоднішні контрольні комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою є кінцевим етапом злагодження відділень. Загальна оцінка виставлялась за двома показниками «тактичні дії» та «вогневе ураження». Тож отримані позитивні результати дозволять нам перейти до наступного, більш складного етапу – злагодження взводів, – підбиваючи підсумки зазначив командир механізованого батальйону підполковник Владислав Тряпіцин.

В кращий бік він відзначив військовослужбовців служби за контрактом, які закінчують перший контракт або вже підписали другий.