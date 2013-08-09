Американські військові моряки поділилися досвідом боротьби з піратством

Корабель ВМС США прибув до порту Севастополя у вівторок, 6 серпня. Він повернувся з несення бойової служби в Аденській затоці, де брав участь у боротьбі з піратством. Саме тому, за словами начальника Навчально-тренувального центру морських операцій ВМС капітана 2 рангу Володимира Жука, обмін досвідом між його персоналом та доглядовою командою есмінця мав неабияку важливість.

– Ми працюємо лише перший рік, тому будь-який практичний досвід інших держав піде нам на користь, – розповів офіцер. – Цього місяця ми вже зустрічалися з аналогічним підрозділом, коли корабель ВМС Бразилії заходив з візитом до порту Севастополя. І бразильські, і американські моряки повернулися після участі в антипіратській операції, тому їхній досвід для нас має велике значення. Ми плануємо враховувати його для коригування наших програм підготовки доглядових та штурмових команд.

Капітан 2 рангу Володимир Жук також нагадав, що незабаром розпочнеться похід фрегата “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом і доглядовою командою на борту у район Аденської затоки для участі в операціях з протидії піратству на морі “Океанський щит” та “Аталанта”.

Після знайомства членів американської доглядової команди з персоналом Центру для них було проведено брифінг, під час якого українська сторона розповіла про завдання Центру, програми підготовки особового складу, теоретичні та практичні курси, що у ньому проводяться. Американським гостям показали навчально-матеріальну базу, а також практичні дії доглядової та штурмової команд, порядок роботи при догляді підозрілих осіб тощо. Під час демонстрації практичних дій доглядової команди інструктори Навчально-тренувального центру морських операцій ВМС ЗС України поцікавилися, які відмінності існують при роботі аналогічних команд на флоті США, а американські моряки показали це наочно та відповіли на запитання своїх колег.

Наступного дня персонал Навчально-тренувального центру морських операцій ВМС ЗС України на запрошення американської сторони відвідав ракетний есмінець ВМС США “Bulkeley”, на борту якого ознайомився з озброєнням, оснащенням та порядком роботи доглядової та штурмової команди.