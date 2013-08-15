Сьогодні, 15 серпня, у Криму, неподалік Феодосії, на військовому аеродромі “Кіровське” Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України українські вертолітники встановили новий світовий рекорд для вертольоту Мі-8МСБ з набору висоти – 9150 метрів!!! За словами самих випробувачів “На таку висоту звичайні вертольоти не літають! Вище Евересту!”. (Висота найвищої гори світу – Евересту (Джомолунгми) дорівнює 8848 метрів).

Політ вертольоту Мі-8МСБ на досягнення граничної висоти виконав спільний екіпаж АТ “Мотор Січ” та ДНВЦ ЗС України.

Командиру екіпажу Сергію Тішкову (АТ “Мотор Січ”) – 61 рік. Він – льотчик-снайпер та льотчик-випробувач першого класу, учасник бойових дій в Афганістані та Югославії, засвоїв понад 30 типів літальних апаратів та має загальний наліт понад 8000 годин.

Помічнику командира екіпажа – Юрію Юхимуку лише 36. Він – майор, старший льотчик-випробувач 3-го класу ДНВЦ та учасник міжнародного авіашоу “Авіасвіт – 2012”. Його загальний наліт дорівнює понад 500 годин.

Висоту 9150 метрів льотчики-випробувачі підкорили за 29 хвилин 30 секунд.

Нагадаємо, що майже рік назад 27 вересня 2012 року на аеродромі КИЇВ/АНТОНОВ МІЖНАРОДНИЙ саме цей екіпаж на Мі-8МСБ встановив світовий авіаційний рекорд висоти у підкласі E-1g, у підгрупі 2 із набором висоти у 8250 метрів.

Новий світовий рекорд висоти було зафіксовано за допомогою опечатаного на борту вертольоту бароспідографа. Рекорд зафіксував комісар FАІ – Всесвітньої авіаційної федерації Алла Стрельнікова та численні представники ЗМІ.

Льотчиків-випробувачів привітали начальник Генерального штабу –Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак, Генеральний конструктор створення і модернізації вертолітної техніки України, президент, голова ради директорів АТ “Мотор Січ”, Герой України В’ячеслав Богуслаєв, директор Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України Заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой України Юрій Тішков.

Коментуючи новий світовий рекорд Заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой України Юрій Тішков повідомив:

– Це велика перемога вітчизняної промисловості. Це нові робочі місця, нові надходження до державного бюджету України. З новими двигунами “Мотор Січі” вертоліт може використовуватися і в спеку, і в холод, і в горах. На любій висоті, навіть дуже високо, в розрідженому повітрі – це і довів сьогоднішній світовий рекорд – він зберігає потужність двигунів, а не губить її – чого не було раніше. Фактично, отримана універсальна всепогодна машина.

Зазначимо, що минулого місяця комісія Міноборони рекомендувала даний тип вертольоту для прийняття на озброєння. Очікується, що зі створенням оновленої машини Україна зробить значні кроки вперед в напрямку формування власної вертольотобудівельної галузі, підсилить свої позиції на ринках СНД, Африки, Азії, інших гірських країн. За рахунок економічно вигідної ремоторизації старих популярних радянських вертольотів новий вертоліт з новими потужними двигунами АТ “Мотор Січ” набуває нової якості, нових технічних характеристик.