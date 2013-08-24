До Дня Незалежності відбулось покладання квітів до пам’ятників Шевченку та Грушевському

З нагоди 22-ї річниці Незалежності України сьогодні, 24 серпня, у Києві Президент України Віктор Янукович вшанував пам’ять видатних українців. У Києві Глава держави поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

В урочистій церемонії взяли участь Прем’єр-міністр України Микола Азаров, Голова Верховної Ради Володимир Рибак, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, урядовці, представники громадськості, Збройних Сил.

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