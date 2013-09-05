Прийом громадян у Севастополі провела координатор Регіональних приймалень МО України – головний спеціаліст відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Світлана Розовик. Захід пройшов відповідно до графіку виїзних прийомів громадян представниками структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

За словами Світлани Розовик, проведення виїзних прийомів громадян дозволяє їм зекономити власні кошти на проїзд до Києва та сприяє більш оперативному вирішенню проблем.

– Люди повинні розуміти, що звертаючись зі своїми проблемами до нас у Києві, чи у регіонах, вони отримають абсолютно однаковий результат, – сказала Світлана Розовик. – До речі, за весь час роботи до Регіональних громадських приймалень Міністра оборони України звернулось понад півтори тисячі осіб, і більшість звернень були вирішенні на місцях. Це свідчить про те, що Регіональні громадські приймальні Міністра оборони стали ефективним інструментом у вирішенні соціальних проблем військовослужбовців, членів їх сімей та ветеранів військової служби.

Загалом під час виїзного прийому у Севастополі було зареєстровано вісімнадцять звернень, з яких три письмових. П’ятнадцять звернень були вирішені на місці, а три передані у вищі інстанції.

Наступний виїзний прийом громадян у Севастопольській регіональній громадській приймальні Міністра оборони України відбудеться 15 листопада 2013 року і проведе його представник Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

Уся допомога, яку надають спеціалісти у Регіональній громадській приймальні Міністра оборони України, є абсолютно безкоштовною. Військовослужбовці, ветерани та пенсіонери Збройних Сил України, члени їхніх сімей, які проживають у Севастополі та на території Автономної Республіки Крим, можуть звернутись по допомогу до приймальні двічі на тиждень – у вівторок та четвер за адресою: 99058, м. Севастополь, вул. Пролетарська, 30, телефон (0692) 42-82-62, електронна скринька: rgp-sevastopol@mail.ru.