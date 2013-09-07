Танковий взвод з 51-ї окремої механізованої бригади став кращим в Україні

Також відбулося нагородження переможців конкурсу на кращий танковий взвод Збройних Сил України, який проходив на базі частини.

Протягом десяти днів 63 представники трьох армійських корпусів Сухопутних військ і танкісти окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України виборювали для свого взводу право називатися кращими танкістами вітчизняного війська.

За умовами конкурсу, учасники змагань випробовували сої вміння і навички у фізичній підготовці, виконували військові нормативи, водили танки, стріляли штатним артилерійським пострілом і змагалися у швидкісній та “дуельній” стрільбі танків.

Призовий фонд змагань склав 100 тисяч гривень. Кращий за підсумками конкурсу танковий взвод вітчизняного війська, яким стали представники 51-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу, отримали сертифікат на 50 тисяч гривень, перехідний приз “Танк Т-34”, вимпел “Кращий танковий взвод Збройних Сил України”, нагрудні знаки та диплом. Володарі другого місця – танковий взвод 1-ї окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу – і третього – танкового взводу 36-ї окремої танкової бригади військ берегової оборони Військово-Морських Сил – 30 та 20 тисяч гривень відповідно.

За активну участь у конкурсі решта танкових взводів-учасників отримали сертифікати у розмірі 5 тисяч гривень.

За підсумками виконання завдань у професійних та спортивних номінаціях, екіпажі-переможці були нагороджені грамотами від начальника Генерального штабу ЗС України, цінними подарунками та вимпелами.

За словами генерал-полковника Володимира Замани, конкурс на кращий танковий взвод Збройних Сил України відбудеться і наступного року. Але планується, щоб танкісти брали участь у конкурсі на закріпленій техніці, що дасть можливість більш ретельно та відповідально готуватися до змагань, адже цього року учасники змагалися на бойових машинах 1-ї окремої танкової бригади та 169-го навчального центру Сухопутних військ, які закріплялися за кожним екіпажем шляхом жеребкування. Також планується ввести нову номінацію “танковий біатлон”.

– Стати справжнім танкістом, професійно підготовленим до ведення сучасного бою – прерогатива лише сильних та мужніх людей. Цьогорічні змагання на кращий танковий взвод переконливо засвідчили – в Збройних Силах України є необхідний кадровий потенціал, спроможний опанувати складну бойову техніку та виконати завдання за будь-яких умов обстановки, – зазначив Головнокомандувач ЗС України.

Він наголосив, що беззаперечно, цьому сприяє рішення керівництва держави щодо комплектування національних Збройних Сил виключно військовослужбовцями контрактної служби.

– Найкращим практичним підтвердженням цього є вмілі і злагоджені дії танкових екіпажів, які виключно укомплектовані військовослужбовцями за контрактом, – висловив переконання генерал-полковник Володимир Замана. – Саме такі заходи, сприяють не лише підвищенню рівня професійної майстерності військ, а й доводять суспільству значимість Збройних Сил в системі захисту національних інтересів держави.

На завершення генерал-полковник Володимир Замана ще раз привітав військовослужбовців-танкістів з професійним святом, побажав їм міцного здоров’я, щастя, добра та нових звершень на благо зміцнення обороноздатності Української держави.