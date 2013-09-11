125 військовозобов’язаних запасу проходять навчальні збори на Львівщині

Впродовж двох тижнів обласний, Галицько-Франківський, Золочівсько-Перемишлянський, Самбірський та Жовківський військові комісаріати виконуватимуть завдання згідно з планом підготовки Збройних Сил України на 2013 навчальний рік.

Слід зазначити, що за умовами навчання було проведено призов 125 військовозобов’язаних запасу на навчальні збори приписного складу до вищезазначених військових комісаріатів.

Як повідомив полковник Володимир Щур, під час брифінгу для представників засобів масової інформації головною метою заходу є визначення можливостей військових комісаріатів до роботи в новій організаційній структурі.

– Ми проводимо цей захід для того аби визначити готовність військових колективів до роботи у нових умовах. Крім того, сподіваємося виявити недоліки, похибки та проблемні питання, що в подальшому заважатимуть виконанню завдань за призначенням. Маю надію, що це навчання у підсумку дозволить напрацювати низку практичних рекомендацій для впровадження і в інших військових комісаріатах, – зазначив полковник Володимир Щур.

Загалом, перший день навчань для військовозобов’язаних запасу видався досить насиченим та пізнавальним: ознайомлення із історією та розташуванням військового комісаріату, озброєнням та військовою технікою, функціональними обов’язками, правилами безпеки під час проведення навчальних зборів тощо.

По завершенню лекційних годин відбулося підбиття підсумків та проведено інструктаж перед звільненням у місто. Також, перед учасниками з напутнім словом та благословенням виступив представник Центру військового капеланства УГКЦ Львівської архиєпархії отець Андрій.

Кожен військовозобов’язаний запасу пройде персональне оцінювання щодо спроможності виконувати завдання за призначенням.