Курсанти факультету ХУПС вперше в історії виконали ознайомлювальні польоти на літаку МіГ-29УБ

Польоти відбулись на базі бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр”, відповідно до Рішення на виконання плану льотної підготовки курсантів Харківського університету Повітряних Сил, затвердженого командувачем Повітряних Сил ЗС України, щодо виконання Концепції трьохступеневої системи льотної підготовки курсантів та з метою забезпечення якісного завершення програми їх льотної підготовки у 2013 році.

Для найбільш оптимального проведення військового стажування та отримання практичних навичок за фахом, до Василькова прибули начальник льотного факультету Валерій Єрошенко, викладач підполковник Вадим Головцов, та курсанти, які успішно склали Державний льотний екзамен і були допущені для подальшого вдосконалення своїх знань та навичок.

Протягом підготовчого періоду, командуванням бригади було організовано проведення з курсантами тренажної та наземної підготовки з наступним прийняттям заліків на допуск до польотів з передньої кабіни, відпрацьована методична розробка польотного завдання для виконання польоту на ознайомлення з пілотажними властивостями літака МіГ-29УБ.

Під час стажування кожен з курсантів близько 8 годин мав можливість тренуватись та відпрацьовувати режими і техніку виконання усіх елементів польоту за запланованими вправами, дії в особливих випадках у польоті, вміння визначати відмову пілотажно-навігаційних приладів, систем літака та двигуна, ведення радіообміну на тренажері КТС-21М.

Безпосередньо для виконання практичних польотів, були залучені найбільш досвідчені та підготовлені льотчики-інструктори – заступник командира повітряного командування “Центр” з авіації – начальник авіації льотчик 1 класу полковник Олег Захарчук та заступник командира бригади тактичної авіації льотчик 2 класу полковник Володимир Кравченко.

– Загалом польоти пройшли успішно. Всі курсанти виконали поставлені завдання в повному обсязі, їх рівень підготовки теоретичних знань та практичних дій в повітрі на достатньому рівні, – зазначив полковник Володимир Кравченко.

На завершення льотної зміни, командир повітряного командування “Центр” – заступник командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Аркадій Ватутін привітав курсантів і висловив свою впевненість щодо вдалого кар’єрного зросту кожного з них.