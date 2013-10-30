Українські військові взяли участь у багатонаціональному брифінгу передових авіаційних навідників

Захід був ініційований українською стороною і відбувся на базі бригади силового втручання Місії ООН у ДР Конго. Окрім офіцерів національного контингенту участь у ньому взяли військовослужбовці ЗС Південно-Африканської Республіки, Бангладеш та Індії.

Основною метою брифінгу було визначено ознайомлення представників контингентів з різними способами наведення літальних апаратів на наземні цілі, способами орієнтування на місцевості, особливостями використання обладнання передових авіаційних навідників.

– Цей захід ми спланували заздалегідь, адже під час Місії ми працюємо поряд з колегами, тож необхідно знати особливості їхньої роботи, вміти користуватися різним обладнанням, – зазначив офіцер національного контингенту полковник Віталій Шмаков.

Брифінг проходив у два етапи. На першому офіцери Місії обговорили призначення передових авіаційних навідників, їх роботу, порядок та організацію взаємодії з підрозділами, способи наведення вертольотів на наземні цілі, схеми зв’язку та управління авіацією. В ході другого етапу українські військові відвідали табір миротворчого контингенту Південно-Африканської Республіки і змогли практично продемонструвати роботу українського обладнання – радіостанцій, компасів, дальномірів, GPS, а також особливості роботи авіаційних навідників у даних географічних та кліматичних умовах. У свою чергу військові ПАР поділились власним досвідом.

Офіцерів Південно-Африканської Республіки зацікавили бойові характеристики українського вертольоту Мі-24 та тактико-технічні властивості Мі-8. На завершення українці і представники ПАР домовилися продовжувати подібні зустрічі, адже вони дозволяють легко порозумітися з колегами безпосередньо у робочій обстановці.