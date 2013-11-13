Міністр оборони Польщі пан Томаш Семоняк: “Навчання “Steadfast Jazz” – це чудовий приклад військового співробітництва між Україною та Польщею

– Як член НАТО і ЄС, Польща завжди боролася за відкритість до України на міжнародній арені. Ми високо оцінюємо той факт, що українські військові підрозділи беруть участь у навчаннях, а “Steadfast Jazz” – це чудовий приклад військового співробітництва між Україною та Польщею.

Польський міністр зауважив, що у майбутньому міжнародне військове співробітництво України та Польщі буде поглиблюватися:

– Це навчання – добрий передвісник ще більш плідного співробітництва, адже ми працюємо разом над створенням литовсько-польсько-української бригади і над залученням українських сил до Вишеградської Бойової групи.

Внесок українських морських піхотинців в міжнародне військове навчання “Steadfast Jazz – 2013” оцінений численними грамотами та відзнаками.

Варто нагадати, що у 2011 році українські морські піхотинці разом з військовослужбовцями Грецької Республіки, Республіки Болгарія, Румунії та Республіки Кіпр вже несли бойове чергування у бойовій тактичній групі ЄС “HELBROC”. За планами міжнародного співробітництва, чергування групи БГТ “HELBROC” в ЄС планується і у першому півріччі 2014 році. Іншу бойову тактичну групу ЄС, до якої запрошують Україну, формуватимуть країни-члени Вишеградської четвірки – Республіка Польща, Республіка Словаччина, Угорська Республіка та Чеська Республіка.