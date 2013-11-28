Матеріали службового розслідування, проведеного у Міноборони щодо отримання посадовими особами Генерального штабу ЗС службового житла у місті Києві, направлені до Генеральної прокуратури

В ході службового розслідування встановлено, що Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України не мало юридичних підстав видавати Свідоцтво про право власності на житло від 12.04.2005 року Кабаненку І.В., оскільки він використав право на приватизацію державного житлового фонду у 1996 році.

Службові особи Севастопольської КЕЧ не мали підстав для оформлення Довідки № 9/12-3906 від 03.12.2012 року про здачу житла, та внесли завідомо неправдиву інформацію, оскільки квартира № 12 в будинку № 1 по вулиці Куликово поле у Севастополі не перебувала на обліку у Севастопольській КЕЧ, а є приватною власністю Кабаненка І.В.

Рішенням Міністра оборони Павла Лебедєва за неналежне виконання службових обов’язків та порушення вимог Статуту Внутрішньої служби Збройних Сил України притягнуто до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України.

Ведення квартирного обліку у військових частинах, гарнізонах та квартирно-експлуатаційних органах, забезпечення прозорості для громадськості питань, пов’язаних з розподілом житла серед військовослужбовців і надалі перебуватиме під особистим контролем Міністра оборони України.

Як повідомлялося раніше, на початку листопада 2013 року Міністр оборони скасував рішення щодо розподілу квартир в місті Києві адміралу Кабаненку І.В. та старшому лейтенанту Барабашук О.В.