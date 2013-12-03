Повідомлення щодо можливості застосування Збройних Сил України проти мирних демонстрантів є безумовною провокацією

Також у засобах масової інформації з’явилися повідомлення про залучення підрозділів Збройних Сил України, озброєних важкою бронетехнікою, для начебто придушення мирних демонстрацій громадян України.

Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно заявляють, що згідно зі Ст.17 та Ст.37 Конституції України участь підрозділів ЗС України як державного інституту, призначеного виключно для оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, у внутрішньополітичній боротьбі повністю виключається.

Крім того, згідно з положеннями Конституції, Збройні Сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу в країні, зміщення органів влади або перешкоди їх діяльності.

Тому повідомлення, які поширюють деякі ЗМІ, щодо можливості застосування Збройних Сил України проти мирних демонстрантів є безумовною провокацією.