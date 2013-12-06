Президент України присвоїв чергові військові звання командному складу Збройних Сил України

З нагоди Дня Збройних Сил України Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович своїм Указом № 670/2013 присвоїв чергові військові звання генералам і офіцерам Збройних Сил України.

Так, військове звання “генерал-полковник” присвоєно командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанту БАЙДАКУ Юрію Аврамовичу. “Генерал-лейтенант” – командувачу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майору СИРОТЕНКУ Анатолію Миколайовичу. Військове звання “генерал-майор” присвоєно першому заступнику командира повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України полковнику АЛІМПІЄВУ Андрію Миколайовичу, заступнику командувача Військово-Морських Сил ЗС України раїни з берегової оборони - начальнику управління військ берегової та територіальної оборони Командування Військово-Морських Сил ЗС України полковнику ВОРОНЧЕНКУ Ігорю Олександровичу, заступнику начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського полковнику ПОЗДИШЕВУ Сергію Олександровичу. Військове звання “контр-адмірал” – начальнику оперативного управління - заступнику начальника штабу Командування Військово-Морських Сил ЗС України капітану 1 рангу ТАРАНУ Дмитру Георгійовичу.

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