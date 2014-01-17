Українські військовослужбовці національного контингенту в Косово охоронятимуть військову базу “GATE 1”
Відповідно до бойового розпорядження командира багатонаціональної бойової групи “East” сил KFOR полковника американської армії Девіда Вудса, особовий склад чотирьох спеціальних взводів національного контингенту чергової ротації впродовж більш, ніж двох місяців нестиме службу на півночі краю.
Замінивши польський підрозділ, українські військові під загальним командуванням заступника командира національного контингенту капітана Миколи Верпети забезпечуватимуть цілодобову охорону периметру військової бази “GATE 1” – передового оперативного табору сил KFOR.
– Максимальна пильність, дисциплінованість та відповідальність, суворе дотримання заходів безпеки, правил поводження зі зброєю та неухильне виконання всіх вимог несення служби на визначених об’єктах стануть запорукою успішного виконання завдань, – підкреслив командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв.
Основними завданнями для військовослужбовців національного контингенту залишаються перевірка, контроль, огляд і реєстрація переміщень людей, транспортних засобів, що рухаються у контрольній зоні, попередження контрабанди наркотиків, зброї, боєприпасів, вибухових речовин та інших небезпечних предметів, демонстрація присутності багатонаціональних сил KFOR населенню в зоні інтересу, збір інформації на території мобільних контрольних пунктів, а також бути готовими до блокування доріг за особливим розпорядженням для забезпечення евакуації підрозділів EULEX.