Українські військовослужбовці національного контингенту в Косово охоронятимуть військову базу “GATE 1”

Замінивши польський підрозділ, українські військові під загальним командуванням заступника командира національного контингенту капітана Миколи Верпети забезпечуватимуть цілодобову охорону периметру військової бази “GATE 1” – передового оперативного табору сил KFOR.

– Максимальна пильність, дисциплінованість та відповідальність, суворе дотримання заходів безпеки, правил поводження зі зброєю та неухильне виконання всіх вимог несення служби на визначених об’єктах стануть запорукою успішного виконання завдань, – підкреслив командир національного контингенту гвардії майор Володимир Кокорєв.

Основними завданнями для військовослужбовців національного контингенту залишаються перевірка, контроль, огляд і реєстрація переміщень людей, транспортних засобів, що рухаються у контрольній зоні, попередження контрабанди наркотиків, зброї, боєприпасів, вибухових речовин та інших небезпечних предметів, демонстрація присутності багатонаціональних сил KFOR населенню в зоні інтересу, збір інформації на території мобільних контрольних пунктів, а також бути готовими до блокування доріг за особливим розпорядженням для забезпечення евакуації підрозділів EULEX.