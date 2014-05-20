Військові лікарі Харкова запевнили, що забезпечені усім необхідним

Свої знання вони спрямовують на лікування поранених в ході антитерористичної операції, а також турбуються про інших військовослужбовців.

За словами командування військово-медичної установи, для проведення лікування та реабілітації постраждалих вояків у них є все необхідне. Гроші для закупівлі сучасної апаратури та медикаментів надходять як централізовано з Києва, так і зі спеціальних фондів, що дозволяє постійно надавати допомогу медичним підрозділам військових частин, що розташовані в зоні відповідальності ВМКЦ Північного регіону.

Окрім штатних працівників в окремих клініках зараз працюють кращі фахівці з інших військово-медичних установ. Разом вони цілодобово стежать за процесом одужання пацієнтів.

— Зараз ми працюємо у посиленому режимі. Усіх постраждалих оперативно на вертольоті доставляють до Харкова. Ми робимо усе можливе та навіть неможливе, аби врятувати життя і здоров’я нашим героям, — запевнив заступник начальника ВМКЦ Північного регіону полковник медичної служби Микола Карпенко.