В аеропорту Донецька вертоліт армійської авіації знищив зенітку терористів

Вертоліт армійської авіації знищив обслугу та зенітну установку, з якої терористи вели вогонь по силах антитероростичної операції (АТО), повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, 26 травня о 05.30 споруду міжнародного аеропорту «Донецьк» імені С.Прокоф’єва захопили терористи.

О 13.00 терористам, які незаконно проникли на територію аеропорта, було висунуто ультиматум скласти зброю та здатися військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції. У разі невиконання вимог повідомлялося про можливість застосування силового варіанту звільнення будівель та території міжнародного аеропорту «Донецьк».

Терористи не виконали вимог українських силовиків, тому по позиціях бойовиків після закінчення часу ультиматума було завдано авіаційного удару — літак Су-25 виконав попереджувальні постріли аби примусити терористів виконати умови учасників АТО, після чого літак МіГ-29 наніс авіаудар по місцям скупчення бойовиків.

На даний час на об’єкті працюють вертольоти Мі-24 армійської авіації Сухопутних військ ЗС України. Вони здійснюють вогневу підтримку дій десанту, який висадився на території аеропорту.

О 14.40 вогнем вертольота армійської авіації знищено обслугу та зенітну установку, з якої терористи вели вогонь по силах АТО.