Повітряні сили з початку року відновили 68 одиниць авіатехніки - Міноборони

Як зазначається в повідомленні відомства, це стало можливим за рахунок залучення ремонтних підрозділів військових частин радіотехнічних військ.

"Командування Повітряних сил Збройних сил України проводить роботу щодо повернення до бойового складу озброєння та військової техніки, яка знаходиться на державних ремонтних підприємствах Державного концерну “Укроборонпром”. До військових частини Повітряних сил Збройних сил України з початку року вже передано 4 одиниці авіаційної техніки", - наголошується в повідомленні.

Завдяки наполегливій праці особового складу силами та засобами авіаційних технічно-експлуатаційних частин Повітряних сил ЗСУ відновлено 68 літальних апаратів, серед них Су-27, Су-24М, Су-25, МіГ-29, Су-27УБ, Ан-26Ш. За рахунок залучення ремонтних підрозділів військових частин радіотехнічних військ у результаті ремонту з використанням одиночних та групових комплектів ЗІП відновлено 48 зразків озброєння та військової техніки радіотехнічних військ, зокрема, відновлено 2 одиниці техніки зенітно-ракетних військ", - йдеться в повідомленні.