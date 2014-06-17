Селезньов: бойовики завозять озброєння для обстрілу Краматорська

Як повідомив керівник прес-центру антитерористичної операції (АТО) Владислав Селезньов, посилаючись на джерела, в Краматорську були помічені вантажівки з встановленими на них мінометами і кулеметами.

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"В результаті обстрілу Краматорська вже є перші потерпілі. За інформацією джерел, бойовики будуть продовжувати нагнітати паніку і провокувати масовий потік біженців з міст на сході, так, як це було зроблено в Слов'янську", - зазначив Владислав Селезньов у своєму повідомленні, розміщеному в соцмережі.

Для цих цілей в Луганській області бойовики використовують системи залпового вогню БМ-21 "Град", якими вони напередодні обстрілювали житлові будинки у місті Добропілля. Вчора установка "Град" була помічена під Луганськом.

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Як зазначив спікер АТО, "для терористів важливо зрежисирувати картинку для російського телебачення про хаос в східних містах", і для цього вони знищують об'єкти електро - і водопостачання. В даний час працівники енергокомпанії в Слов'янську під прикриттям сил АТО проводять ремонт пошкодженого обладнання.