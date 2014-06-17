СБУ затримала росіянина, який у складі терористичного угруповання, обстріляв блокпост поблизу Слов’янська

Як повідомляє прес-центр СБУ, 15 червня ц.р. Корчагін Микола Вікторович, уродженець Рязанської області, разом зі своїм спільником у стані алкогольного сп’яніння обстріляли українських військових на блокпосту поблизу м.Словянськ. У ході бою одного з нападників було вибито, а російського бойовика – захоплено. У нападників вилучено автоматичну зброю, пістолет та набої до них.Читайте такожВночі терористи обстріляли український блокпост на Донеччині, є поранені

За словами затриманого, він приїхав до Слов’янська на початку травня та був завербований представником терористичної організації «ДНР». За вбивство українських солдат йому запропонували тисячу доларів США.