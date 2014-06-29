Російські найманці з Криму і Кавказу тікають із зони АТО - Міноборони

Зусилля силових структур зосереджувались на ізоляції визначених районів, несенні служби на блокпостах, проведенні дій щодо вивільнення території та населених пунктів від бойовиків, прикритті державного кордону в східних областях держави. В той же час Російська Федерація продовжує нарощування своїх угрупувань біля державного кордону з Україною.

Не зважаючи на оголошення українською стороною режиму припинення вогню, ватажки терористичних банд продовжують проводити обстріли блокпостів та збройні напади на колони підрозділів силових структур України у Донецькій та Луганській областях.

Мирний план Президента України Петра Порошенка щодо врегулювання ситуації на сході України вкотре порушують в односторонньому порядку банди терористів. Так, впродовж вчорашнього дня бойовики кілька разів обстрілювали з автоматичних гранатометів станкових та мінометів один із блокпостів поблизу міста Слов’янськ.

Згодом бойовики здійснили підступний напад на колону тилового забезпечення в районі населеного пункту Нижня Ольхівка на Луганщині. Терористи атакували військовослужбовців сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів. Бій тривав близько 30 хвилин.

У другій половині дня терористи зі стрілецької зброї та мінометів здійснили обстріл опорного пункту сил АТО в районі населеного пункту Тарани, Донецької області. Втрат серед українських військових нема.

Також в районі населеного пункту Привілля, Луганської області, бойовики влаштували засідку та заклали фугас на маршруті руху колони українських військових, які перевозили гуманітарний вантаж.

Впродовж ночі бойовики кілька разів здійснювали мінометні обстріли блокпосту поблизу Слов’янська, в районі аеродрому в Краматорську а також смт Бірюково, Луганської області.

Загалом протягом доби бойовики 12 разів порушували режим припинення вогню.

Мають місце факти, що групи бойовиків з Автономної Республіки Крим та Кавказу залишають зону АТО. Причиною цього може бути завершення «контракту» або побоювання бойовиків, що Російська Федерація припинить їх підтримувати.