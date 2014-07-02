Бійцям АТО заборонено застосовувати реактивну артилерію в населених пунктах - Коваль
18:07, 02 липня 2014Військо
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Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони України Михайло Коваль під час брифінгу після засідання уряду, спростовуючи інформацію в ЗМІ про жертви серед мирного населення в Луганській області.
REUTERS
Збройним силам України заборонено застосовувати реактивну артилерійську техніку в населених пунктах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони України Михайло Коваль під час брифінгу після засідання уряду, спростовуючи інформацію в ЗМІ про жертви серед мирного населення в Луганській області.
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"Збройним силам України і Нацгвардії заборонено застосовувати реактивну артилерію в населених пунктах", - сказав він.
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