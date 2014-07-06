Спеціальна урядова комісія провела перевірку в зоні АТО

У зоні проведення антитерористичної операції завершила свою роботу спеціальна урядова комісія, створена рішенням Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. Метою комісії було перевірити всебічне забезпечення військовослужбовців різних силових структур, які залучаються до АТО.

Про це повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

В рамках перевірки представники Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів, на чолі із заступником міністра оборони - керівником апарату Петром Мехедом побували в польових таборах сил АТО, поспілкувалися з військовими на блокпостах та в місцях лікування.

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"Особливу увагу ми звертали на питання матеріально-технічного, медичного та грошового забезпечення. Приміром, нас цікавили наявність бронежилетів, захисних шоломів та інших засобів, що необхідні солдатам. У розмовах з бійцями Збройних Сил, Національної гвардії та інших силових структур ми оцінювали реальний стан справ і вживали заходів щодо розв’язання нагальних проблем", - розповів Петро Мехед.

В рамках роботи урядової комісії відбулася зустріч із керівництвом Ізюмської центральної міської лікарні, де лікуються поранені на Донбасі бійці АТО.

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"За результатами роботи нашої міжвідомчої групи, будуть підготовлені висновки та пропозиції щодо покращення всебічного забезпечення військовослужбовців в зоні АТО. Ці дані вже найближчим часом розглядатимуться на засіданні Кабінету Міністрів України. Тож, наші вояки відчують ще більшу підтримку з боку влади і народу", - підсумував Мехед.