Терористи обстрілюють житлові квартали Луганська в районі вокзалів - Міноборони
17:20, 06 липня 2014Військо
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У даний час терористи ведуть активний вогонь з артилерійських систем по житлових кварталах в районі залізничного та автовокзалів міста Луганськ.
Терористи обстрілюють Луганськ з артилерії / @euromaidan
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.
"Підрозділами Збройних Сил України, залученими до антитерористичної операції, проводиться комплекс невідкладних заходів щодо нейтралізації цинічних та підступних дій бойовиків до їх повної ліквідації", - сказано в повідомленні.
Раніше кореспондент УНІАН повідомляв, що в Луганську чути сильні вибухи важкої артилерії відразу у трьох районах: Ленінському, Жовтневому і Кам’янобродському - з боку автовокзалу, ПАТ «Луганськтепловоз», обласної лікарні, Свято-Володимирського собору.
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