Терористи обстрілюють житлові квартали Луганська в районі вокзалів - Міноборони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

"Підрозділами Збройних Сил України, залученими до антитерористичної операції, проводиться комплекс невідкладних заходів щодо нейтралізації цинічних та підступних дій бойовиків до їх повної ліквідації", - сказано в повідомленні.

Раніше кореспондент УНІАН повідомляв, що в Луганську чути сильні вибухи важкої артилерії відразу у трьох районах: Ленінському, Жовтневому і Кам’янобродському - з боку автовокзалу, ПАТ «Луганськтепловоз», обласної лікарні, Свято-Володимирського собору.