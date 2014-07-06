У Луганську чути сильні вибухи та постріли, мешканцям радять не виходити на вулицю
Імовірно, стріляють з танків, гранатометів, автоматів, кулеметів.
В Луганську чути сильні вибухи важкої артилерії відразу у трьох районах: Ленінському, Жовтневому і Кам’янобродському.
Як передає кореспондент УНІАН, вибухи чути з боку автовокзалу, ПАО «Луганськтепловоз», обласної лікарні, Свято-Володимирського собору.
Імовірно, стріляють з танків, гранатометів, автоматів, кулеметів.
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Також чути автоматні черги. Видно дим. Перекрито рух транспорту у східну частину міста. На вулицях практично порожньо.
Відносно спокійно зараз тільки в Артемівському районі міста.
Через артобстріли жителям Луганська радять не виходити з домівок.
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Як повідомляє прес-служба міськради, мер Луганська Сергій Кравченко звернувся до жителів з проханням зберігати спокій, не виходити з домівок і без нагальної необхідності не пересуватися містом.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 липня, сили АТО звільнили від терористів Слов`янськ і Краматорськ.
Бойовики, які залишили ці міста, зайшли до Луганська і Донецька.
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- ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) July 6, 2014
Луганськ Порожній Луганськ pic.twitter.com/ClOdzCvSoC
- ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) July 6, 2014