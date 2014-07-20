Порошенко відзначив нагородами України військовослужбовців за особисту мужність і героїзм
Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 599/2014 «Про відзначення державними нагородами України».
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю»: Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня:
Бєлкіна Андрія Володимировича (посмертно) — підполковника
Гуменюка Юрія Миколайовича — майора
Дерев’янка Олександра Олександровича — капітана
Дзюбенка Вадима Валерійовича — підполковника
Добговольського Віталія Михайловича — капітана
Довгаля Віктора Сергійовича — лейтенанта
Дубину Сергія Олександровича — полковника
Дундука Олега Ігоровича — капітана
Єрошкіна Вадима Володимировича — полковника
Жданюка Миколу Івановича — майора
Журавського Олега Васильовича — старшого лейтенанта
Зарічного Миколу Миколайовича — підполковника
Іванчука Сергія Олександровича — капітана
Ковальчука Андрія Трохимовича — полковника
Ковальчука Євгена Олександровича — майора
Кочергу Вадима Анатолійовича — лейтенанта
Кошку Дмитра Олександровича — молодшого лейтенанта
Курача Валерія Адамовича — полковника
Левченка Валерія Валентиновича — капітана
Леонтьєва Дмитра Васильовича — підполковника
Логачова Володимира Володимировича — майора
Любарчука Костянтина Вікторовича — старшого лейтенанта
Мазунова Руслана Олександровича (посмертно) — майора
Малярчука Олександра Ярославовича — майора
Мариняка Олександра Мирославовича — майора
Мацину Романа Г еннадійовича — лейтенанта
Мельничука Олександра Сергійовича — капітана
Мельничука Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
Ментуса Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта
Миронюка Володимира Яковича — полковника
Михайлецького Івана Ігоровича — капітана
Мусієнка Сергія Миколайовича — полковника
Школаєнка Артема Вікторовича — майора
Оверіна Сергія Ігоровича — капітана
Пастуха Вадима Васильовича — підполковника
Пилипенка Віталія Миколайовича — підполковника
Пікуліна Віталія Володимировича — полковника
Плахуту Вячеслава Івановича — майора
Романовича Андрія Володимировича — майора
Савченка Сергія Вікторовича — полковника
Самойлова Сергія Анатолійовича — полковника
Сухаревського Вадима Олеговича — капітана
Таракулова Валерія Еркіновича — підполковника
Тимощука Олександра Васильовича — полковника
Тихолоза Андрія Павловича (посмертно) — майора
Трепака Олександра Сергійовича — полковника
Тулузакова Костянтина Геннадійовича — майора
Хоптія Олега Васильовича — майора
Чорного Вадима Валентиновича — капітана
Шевчука Андрія Володимировича — старшого лейтенанта
Шинальського Олексія Анатолійовича — майора
Шингура Дмитра Васильовича (посмертно) — капітана
Якимця Петра Олеговича — полковника
Ялишева Сергія Олександровича — полковника
Нагородити орденом «За мужність» III ступеня:
Андрусенка Дмитра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
Бабіча Петра Миколайовича — сержанта
Балака Володимира Олексійовича — молодшого сержанта
Беляка Геннадія Йосиповича (посмертно) — солдата
Бурка Євгена Володимировича (посмертно) — сержанта
Бурю Антона Олеговича — старшину
Власенка Олександра Олеговича — старшого солдата
Волохова Олексія Олеговича (посмертно) — старшого солдата
Волошина Владислава Валерійовича — капітана
Голяченка Олександра Михайловича (посмертно) — солдата
Гончаренка Андрія Григоровича — старшину
Горбунова Ігоря Дмитровича — старшого солдата
Горобця Михайла Юрійовича — старшого сержанта
Гороха Олександра Вікторовича — старшого сержанта
Гуменного Руслана Петровича — сержанта
Дерила Андрія Борисовича — старшого сержанта
Джосака Олександра Миколайовича — старшого сержанта
Довганя Василя Володимировича — молодшого сержанта
Ейсманта Олега Володимировича (посмертно) — солдата
Захарченка Сергія Олексійовича — молодшого сержанта
Зикіна Андрія Володимировича — старшого солдата
Качуринця Олександра Анатолійовича — солдата
Коваленка Максима Миколайовича — прапорщика
Коваленка Петра Миколайовича (посмертно) — солдата
Козака Тараса Євгеновича — прапорщика
Кокуріна Сергія Вікторовича (посмертно) — прапорщика
Кондакова Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
Кравченка Андрія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
Красуцького Євгена Казимировича — сержанта
Крижана Віталія Івановича — молодшого сержанта
Куриленка Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
Лишенка Сергія Сергійовича — старшого солдата
Люльчика Олександра Миколайовича — старшого сержанта
Ляпунова Дениса Юрійовича — солдата
Марцинюка Анатолія Олексійовича — солдата
Мельника Петра Вікторовича — старшого сержанта
Мирошніченка Сергія Євгеновича — старшого солдата
Муратова Марата Ільдаровича — старшого солдата
Набоченка Дмитра Юрійовича — сержанта
Нагорного Олександра Володимировича — старшого солдата
Налєву Андрія Юрійовича — старшого сержанта
Нахаєва Олександра Леонідовича — сержанта
Нестерова Андрія Володимировича — сержанта
Нікітінського В’ячеслава Володимировича — старшого солдата
Новікова Іллю Олександровича — старшого лейтенанта
Палажченка Артема Юрійовича — солдата
Паласа Миколу Дмитровича — підполковника
Палія Володимира Васильовича — старшину
Панасюка Сергія Івановича (посмертно) — старшого солдата
Пасічника Олександра Васильовича — сержанта
Петренка Юрія Леонідовича — солдата
Порола Станіслава Володимировича — прапорщика
Прядка Ігоря Романовича — старшого солдата
Рибчинського Юрія Григоровича — старшого солдата
Рудого Віталія Валентиновича (посмертно) — сержанта
Савченка Олександра Миколайовича — сержанта
Самолюка Романа Михайловича — старшого сержанта
Сеника Миколу Степановича — старшого прапорщика
Ситяєва Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
Славіцького Олега Вікторовича (посмертно) — сержанта
Слободянюка Андрія Олександровича — молодшого сержанта
Ткача Едуарда Станіславовича — солдата
Триньку Віталія Юрійовича — солдата
Унгуряна Юрія Юрійовича — старшого солдата
Фадєєнка Григорія Юрійовича — старшого сержанта
Федуна Валентина Анатолійовича — капітана
Храбуста Дмитра Анатолійовича — старшого сержанта
Хруща Сергія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
Царенка Вадима Леонідовича — старшого солдата
Чапка Тараса Олексійовича — старшого солдата
Чопика Станіслава Петровича — прапорщика
Шаповала Миколу Сергійовича — сержанта
Щербину Дениса Юрійовича — старшого солдата
Ярмолюка Станіслава Васильовича — солдата
Ярового Олександра Олександровича — старшого солдата
Ящука Максима Володимировича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького:
Білобрюхова Романа Валерійовича — майора
Мазепу Ігоря Ярославовича — полковника
Морєва Руслана Вікторовича — майора
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»:
Каретника Олександра Борисовича — майора
Остапчука Андрія Івановича — лейтенанта
Удовіченка Олексія Миколайовича — підполковника