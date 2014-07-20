Порошенко відзначив нагородами України військовослужбовців за особисту мужність і героїзм

09:06, 20 липня 2014
Військо
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Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко підписав Указ № 599/2014 «Про відзначення державними нагородами України».

Фото: Минобороны

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю»: Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня:

Бєлкіна Андрія Володимировича (посмертно) — підполковника

Гуменюка Юрія Миколайовича — майора

Дерев’янка Олександра Олександровича — капітана

Дзюбенка Вадима Валерійовича — підполковника

Добговольського Віталія Михайловича — капітана

Довгаля Віктора Сергійовича — лейтенанта

Дубину Сергія Олександровича — полковника

Дундука Олега Ігоровича — капітана

Єрошкіна Вадима Володимировича — полковника

Жданюка Миколу Івановича — майора

Журавського Олега Васильовича — старшого лейтенанта

Зарічного Миколу Миколайовича — підполковника

Іванчука Сергія Олександровича — капітана

Ковальчука Андрія Трохимовича — полковника

Ковальчука Євгена Олександровича — майора

Кочергу Вадима Анатолійовича — лейтенанта

Кошку Дмитра Олександровича — молодшого лейтенанта

Курача Валерія Адамовича — полковника

Левченка Валерія Валентиновича — капітана

Леонтьєва Дмитра Васильовича — підполковника

Логачова Володимира Володимировича — майора

Любарчука Костянтина Вікторовича — старшого лейтенанта

Мазунова Руслана Олександровича (посмертно) — майора

Малярчука Олександра Ярославовича — майора

Мариняка Олександра Мирославовича — майора

Мацину Романа Г еннадійовича — лейтенанта

Мельничука Олександра Сергійовича — капітана

Мельничука Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

Ментуса Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта

Миронюка Володимира Яковича — полковника

Михайлецького Івана Ігоровича — капітана

Мусієнка Сергія Миколайовича — полковника

Школаєнка Артема Вікторовича — майора

Оверіна Сергія Ігоровича — капітана

Пастуха Вадима Васильовича — підполковника

Пилипенка Віталія Миколайовича — підполковника

Пікуліна Віталія Володимировича — полковника

Плахуту Вячеслава Івановича — майора

Романовича Андрія Володимировича — майора

Савченка Сергія Вікторовича — полковника

Самойлова Сергія Анатолійовича — полковника

Сухаревського Вадима Олеговича — капітана

Таракулова Валерія Еркіновича — підполковника

Тимощука Олександра Васильовича — полковника

Тихолоза Андрія Павловича (посмертно) — майора

Трепака Олександра Сергійовича — полковника

Тулузакова Костянтина Геннадійовича — майора

Хоптія Олега Васильовича — майора

Чорного Вадима Валентиновича — капітана

Шевчука Андрія Володимировича — старшого лейтенанта

Шинальського Олексія Анатолійовича — майора

Шингура Дмитра Васильовича (посмертно) — капітана

Якимця Петра Олеговича — полковника

Ялишева Сергія Олександровича — полковника

Нагородити орденом «За мужність» III ступеня:

Андрусенка Дмитра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

Бабіча Петра Миколайовича — сержанта

Балака Володимира Олексійовича — молодшого сержанта

Беляка Геннадія Йосиповича (посмертно) — солдата

Бурка Євгена Володимировича (посмертно) — сержанта

Бурю Антона Олеговича — старшину

Власенка Олександра Олеговича — старшого солдата

Волохова Олексія Олеговича (посмертно) — старшого солдата

Волошина Владислава Валерійовича — капітана

Голяченка Олександра Михайловича (посмертно) — солдата

Гончаренка Андрія Григоровича — старшину

Горбунова Ігоря Дмитровича — старшого солдата

Горобця Михайла Юрійовича — старшого сержанта

Гороха Олександра Вікторовича — старшого сержанта

Гуменного Руслана Петровича — сержанта

Дерила Андрія Борисовича — старшого сержанта

Джосака Олександра Миколайовича — старшого сержанта

Довганя Василя Володимировича — молодшого сержанта

Ейсманта Олега Володимировича (посмертно) — солдата

Захарченка Сергія Олексійовича — молодшого сержанта

Зикіна Андрія Володимировича — старшого солдата

Качуринця Олександра Анатолійовича — солдата

Коваленка Максима Миколайовича — прапорщика

Коваленка Петра Миколайовича (посмертно) — солдата

Козака Тараса Євгеновича — прапорщика

Кокуріна Сергія Вікторовича (посмертно) — прапорщика

Кондакова Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

Кравченка Андрія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

Красуцького Євгена Казимировича — сержанта

Крижана Віталія Івановича — молодшого сержанта

Куриленка Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата

Лишенка Сергія Сергійовича — старшого солдата

Люльчика Олександра Миколайовича — старшого сержанта

Ляпунова Дениса Юрійовича — солдата

Марцинюка Анатолія Олексійовича — солдата

Мельника Петра Вікторовича — старшого сержанта

Мирошніченка Сергія Євгеновича — старшого солдата

Муратова Марата Ільдаровича — старшого солдата

Набоченка Дмитра Юрійовича — сержанта

Нагорного Олександра Володимировича — старшого солдата

Налєву Андрія Юрійовича — старшого сержанта

Нахаєва Олександра Леонідовича — сержанта

Нестерова Андрія Володимировича — сержанта

Нікітінського В’ячеслава Володимировича — старшого солдата

Новікова Іллю Олександровича — старшого лейтенанта

Палажченка Артема Юрійовича — солдата

Паласа Миколу Дмитровича — підполковника

Палія Володимира Васильовича — старшину

Панасюка Сергія Івановича (посмертно) — старшого солдата

Пасічника Олександра Васильовича — сержанта

Петренка Юрія Леонідовича — солдата

Порола Станіслава Володимировича — прапорщика

Прядка Ігоря Романовича — старшого солдата

Рибчинського Юрія Григоровича — старшого солдата

Рудого Віталія Валентиновича (посмертно) — сержанта

Савченка Олександра Миколайовича — сержанта

Самолюка Романа Михайловича — старшого сержанта

Сеника Миколу Степановича — старшого прапорщика

Ситяєва Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

Славіцького Олега Вікторовича (посмертно) — сержанта

Слободянюка Андрія Олександровича — молодшого сержанта

Ткача Едуарда Станіславовича — солдата

Триньку Віталія Юрійовича — солдата

Унгуряна Юрія Юрійовича — старшого солдата

Фадєєнка Григорія Юрійовича — старшого сержанта

Федуна Валентина Анатолійовича — капітана

Храбуста Дмитра Анатолійовича — старшого сержанта

Хруща Сергія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

Царенка Вадима Леонідовича — старшого солдата

Чапка Тараса Олексійовича — старшого солдата

Чопика Станіслава Петровича — прапорщика

Шаповала Миколу Сергійовича — сержанта

Щербину Дениса Юрійовича — старшого солдата

Ярмолюка Станіслава Васильовича — солдата

Ярового Олександра Олександровича — старшого солдата

Ящука Максима Володимировича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького:

Білобрюхова Романа Валерійовича — майора

Мазепу Ігоря Ярославовича — полковника

Морєва Руслана Вікторовича — майора

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»:

Каретника Олександра Борисовича — майора

Остапчука Андрія Івановича — лейтенанта

Удовіченка Олексія Миколайовича — підполковника

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