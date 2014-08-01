У Шахтарську терористи планують замінувати автошляхи та стратегічні об’єкти - РНБО

Бойовики стягують до Шахтарська Донецької області військову техніку та планують замінувати усі шляхи до міста та стратегічні об’єкти.

Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У Шахтарську Донецької області бойовики готуються до можливої атаки сил АТО», - сказав він.

«До міста додатково стягуються військова техніка та групи бойовиків. Терористи планують замінувати всі під’їзні шляхи до міста, основні автошляхи та стратегічні об’єкти», - додав Лисенко.