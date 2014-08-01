У Шахтарську терористи планують замінувати автошляхи та стратегічні об’єкти - РНБО
18:24, 01 серпня 2014Військо
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Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
Бойовики стягують до Шахтарська Донецької області військову техніку та планують замінувати усі шляхи до міста та стратегічні об’єкти.
Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«У Шахтарську Донецької області бойовики готуються до можливої атаки сил АТО», - сказав він.
«До міста додатково стягуються військова техніка та групи бойовиків. Терористи планують замінувати всі під’їзні шляхи до міста, основні автошляхи та стратегічні об’єкти», - додав Лисенко.
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