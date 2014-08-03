Сьогодні в країні відзначають 10 річницю Повітряних Сил Збройних Сил України

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

"Найкращі якості захисників Вітчизни військовослужбовці Повітряних Сил демонструють і сьогодні, у складний для української держави час. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі і незламність духу державними нагородами, відомчими відзнаками нагороджені понад 100 військовослужбовців Повітряних Сил. Високого звання Героя України посмертно удостоєний командир транспортної авіаційної ескадрильї «Блакитна стежа» бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України підполковник Костянтин Вікторович Могилко", - йдеться у привітанні міністра оборони Валерія Гелетея.

З нагоди свята міністр оборони побажав військовим та їх родинам міцного здоров’я, щастя, добра і злагоди, звершення всіх планів і задумів, успіхів у благородній справі служіння народові заради миру і процвітання України.

Нагадаємо, українська бойова авіація бере активну участь у проведенні АТО на сході України. Авіація сил АТО знищує військову техніку і зміцнення бойовиків.

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Президент Віктор Ющенко заснував День Збройних сил указом від 27 червня 2007 року.