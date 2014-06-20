Звання Героя України посмертно присвоєно офіцерам-учасникам АТО Сенюку, Могилку і Кульчицькому
Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Герой України загиблим під час проведення антитерористичної операції полковнику Тарасу Сенюку, підполковнику Костянтину Могилко і генерал-майору Сергію Кульчицькому.
Тексти відповідних указів оприлюднено на сайті глави держави.
Сенюк командував 1-м аеромобільним батальйоном 95-й десантної бригади Збройних сил, що базується під Житомиром. Загинув 3 червня поблизу Слов'янська.
Згідно з указом, «за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності і незалежності України, жертовне служіння українському народові» президент присвоїв Сенюку звання Герой України (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка".Читайте такожМіноборони нагородило військовиків-учасників АТО
Могилко був командиром екіпажу АН-30Б Повітряних сил України, командиром ескадрильї "Блакитна стежа". Його літак було збитий над Слов'янському 6 червня.
«За виняткову мужність і героїзм, незламність духу у боротьбі за незалежну Українську державу, вірність військовій присязі» президент присвоїв Могилку звання Герой України (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Кульчицький - генерал-майор начальник управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України, загинув 29 травня в результаті обстрілу вертольота поблизу Луганська, який перевозив військових для ротації.
«За виняткові військові заслуги перед Українською державою, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету України» президент присвоїв Кульчицькому звання Герой України (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Також президент відзначив державними нагородами 169 військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби, МВС та СБУ «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу», багатьох - посмертно.