Звання Героя України посмертно присвоєно офіцерам-учасникам АТО Сенюку, Могилку і Кульчицькому

Тексти відповідних указів оприлюднено на сайті глави держави.

Сенюк командував 1-м аеромобільним батальйоном 95-й десантної бригади Збройних сил, що базується під Житомиром. Загинув 3 червня поблизу Слов'янська.

Згідно з указом, «за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності і незалежності України, жертовне служіння українському народові» президент присвоїв Сенюку звання Герой України (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка".Читайте такожМіноборони нагородило військовиків-учасників АТО

Могилко був командиром екіпажу АН-30Б Повітряних сил України, командиром ескадрильї "Блакитна стежа". Його літак було збитий над Слов'янському 6 червня.

«За виняткову мужність і героїзм, незламність духу у боротьбі за незалежну Українську державу, вірність військовій присязі» президент присвоїв Могилку звання Герой України (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Кульчицький - генерал-майор начальник управління бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії України, загинув 29 травня в результаті обстрілу вертольота поблизу Луганська, який перевозив військових для ротації.

«За виняткові військові заслуги перед Українською державою, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету України» президент присвоїв Кульчицькому звання Герой України (посмертно) з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Також президент відзначив державними нагородами 169 військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби, МВС та СБУ «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу», багатьох - посмертно.